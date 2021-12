Bundestagspräsidentin Bas nimmt Klubs nach Rassismus-Vorfall in Duisburg in die Pflicht: "Darf niemand dulden"

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas hat die deutschen Fußballvereine zu einem stärkeren Engagement gegen Hass und Hetze aufgerufen. „Zur traurigen Realität gehört, dass es solche rassistischen Beleidigungen in vielen Stadien gibt. Das ist bedauerlich und bestürzend“, sagte Bas im Interview der Neuen Osnabrücker Zeitung mit Blick auf den jüngsten Rassismusvorfall in Duisburg. Die Drittligapartie des MSV gegen den VfL Osnabrück am 19. Dezember war nach rassistischen Anfeindungen gegen den VfL-Profi Aaron Opoku abgebrochen worden.

