Aarons, Hudson-Odoi, Götze, Kehrer: Diese Kandidaten werden mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht

Nur noch gut eine Woche - dann schließt auch der Transfermarkt in diesem schwierigen Corona-Sommer. Und ausgerechnet der Quadruple-Sieger FC Bayern hat noch mehrere Planstellen offen . Bis zu drei Spieler sollen es wohl noch werden, heißt es aus dem Umfeld des Vereins. Vor allem im Mittelfeldzentrum und auf der Rechtsverteidiger-Position soll noch nachgelegt werden. Der SPORT BUZZER gibt einen Überblick, wer noch kommen könnte.

Lange galt Sergino Dest als Wechselkandidat. Doch der Außenverteidiger von Ajax Amsterdam soll kurz vor einem Wechsel zum FC Barcelona stehen . Offiziell verkündet ist der Transfer noch nicht, allerdings soll Barcelona anders als der FC Bayern die geforderte Summe für den US-Amerikaner bieten. Schlechte Chancen also für den FC Bayern - da rücken andere Spieler in den Fokus. Die Daily Mail hat nun Max Aarons ins Gespräch gebracht, der bei Norwichs City letztes Jahr eine gute Saison gespielt hatte. Er könnte der Back-up für Benjamin Pavard werden.

Kandidaten beim FC Bayern? Max Aarons, Callum Hudson-Odoi und Mario Götze werden mit dem Rekordmeister in Verbindung gebracht. Drei Positionen will der Quadruple-Sieger noch besetzen. Ein Überblick über Kandidaten. ©

Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic kündigte erst am Sonntag bei Sky an, dass sich noch etwas tun wird auf dem Transfermarkt. "Wir lassen uns viele Optionen offen und sind im ständigen Austausch mit dem Trainerteam und schauen, was möglich ist", sagte er im Vorfeld der Partie gegen die TSG Hoffenheim. "Es ist für viele Klubs nicht einfach wegen der Coronasituation."