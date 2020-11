Jetzt live! Hannover 96 testet gegen Bundesligst VfL Wolfsburg

Hannover 96 bereitet sich auf die nächsten Aufgaben in der 2. Bundesliga vor - und nutzt die Länderspielpause für ein Testspiel gegen den VfL Wolfsburg. Am Samstag um 12 Uhr empfangen die Roten den Bundesligisten im Eilenriedestadion. Kenan Kocak will, dass seine Spieler ihm ein Zeichen setzen. Gegen die Wölfe sollen sich allen voran die 96-Profis beweisen, die in der Liga noch nicht überzeugen konnten.

