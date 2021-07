Jetzt im Livestream! Muslija trifft vom Punkt - 96 führt gegen Paderborn

Hannover 96 bestreitet am Samstag das dritte Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison. Nach der 0:2-Niederlage gegen den FC St. Pauli und dem knappen 1:0-Erfolg gegen Viktoria Berlin empfangen die Roten den SC Paderborn 07 in der HDI-Arena.

Anzeige

96-Coach fordert eine Steigerung

Jan Zimmermann konnte mit den bisherigen Auftritten seines Teams allerdings noch nicht wirklich zufrieden sein. Gegen Viktoria Berlin beklagte der neue Coach der Niedersachsen „katastrophale Ballverluste“. Gegen Paderborn will er sehen, „wie wir uns verhalten, wenn wir den Ball haben“. Zimmermann fordert eine Steigerung.