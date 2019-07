Ab 18.30 Uhr im Livestream: Hannover 96 gegen den Grazer AK

Für Hannover 96 steht am siebten Tag des Trainingslagers in Stegersbach das letzte von drei Testspielen in Österreich an. Am Mittwoch trifft das Team von Mirko Slomka auf den österreichischen Traditionsverein und aktuellen Zweitligisten Grazer AK, für den Ende der 80er Jahre 96-Legende Dieter Schatzschneider auf Torejagd ging.

Gegen die Grazer wird Slomka auf Neuzugang Marvin Ducksch und Walace definitiv verzichten müssen, beide Spieler fallen aufgrund einer Zerrung aus. Bei Ducksch wurde ein Muskelfasseriss befürchtet, doch dieser bestätigte sich zum Glück für Spieler und Trainer nicht: Slomka rechnet bei ihm nur mit ein paar Tagen Pause. Beim Brasilianer Walace hingegen kalkuliert 96 mit einem Ausfall von zehn Tagen. Zudem wird Rückkehrer Ron-Robert Zieler nicht im Kader stehen. Zieler habe keine Verletzung, er solle einfach nur geschont werden, so die offizielle Begründung von Seiten der 96er.