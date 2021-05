Ab Inzidenz unter 100: Niedersachsen plant Sport im Freien mit bis zu 30 Personen

„Unerheblich ist, ob die Sportausübung im Rahmen einer Trainings- oder Wettkampfeinheit stattfindet”, heißt es. Der Wettkampf, der in vielen Sportarten bereits abgebrochen wurde, könnte also wieder stattfinden. Aber eben nur für Kinder. Für Erwachsene soll gelten: Kontaktfreie Sportangebote sollen möglich sein bei zwei Meter Abstand zwischen den Betroffenen und mindestens zehn Quadratmeter Fläche pro Person.

LSB plädiert für die Ideen

Das Ministerium um Innenminister Boris Pistorius will diese Punkte in die neue Corona-Verordnung einbringen, die am Montag in Kraft tritt. Ungewiss ist darüber hinaus auch, ob und welche gesonderten Regelungen es bei einem Inzidenzwert unter 50 gibt.

Der Landessportbund Niedersachsen (LSB) plädiert für die Ideen. „Bei einem Inzidenzwert unter 100 muss kontaktloser Sport außen in festen Gruppen von 30 Personen möglich sein”, heißt es in einer Pressemitteilung. Der LSB hatte in den vergangenen Wochen immer wieder auf Lockerungen gedrängt.

Aerosolforscher unterstützen das Vorhaben. In den vergangenen Wochen hatten sie entsprechende Forschungsergebnisse veröffentlicht. Sie sind davon überzeugt: Beim Sporttreiben im Freien sei das Risiko einer Ansteckung minimal.