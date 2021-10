Ab jetzt besser mit zwei Stürmern? Die Umbau-Agenda für 96

Hannover 96 hatte keine Chance gegen Schalke, auch wenn's am Ende knapp war beim 0:1, und hat insgesamt deutlich zu wenig Tore erzielt. Am Sonntag geht es ausgerechnet zum Tabellenzweiten, dafür stehen einige Veränderungen an. Wir zeigen, was Trainer Jan Zimmermann am Sonntag in Regensburg än­dern könnte.