Ab sofort gibt es keinen Herrenfußball mehr beim MTV Immensen

Was sich in der abgelaufenen Saison schon angedeutet hat, wurde im Laufe der letzten Monate zur bitteren Realität: den Immensern fehlt es an Personal.

Bereits zu Saisonbeginn des vergangenen Jahres kursierten Gerüchte von einer drohenden Auflösung der Kreisligamannschaft des MTV. Damals hatten mehrere Akteure, darunter die Oberliga- und Landesligaerfahrenen Sebastian Ernst und Mario Habel, den Verein verlassen.

Spielermangel zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison

Überdies war Spielertrainer Sener Samast zurückgetreten, mit dem Argument, dass es sich schwierig gestalte, Spieler nach Immensen zu holen. Und das Ganze unter den gegebenen Voraussetzungen wenig erfolgsversprechend sei. Die beiden Stammkräften Okan Samast und Yakup Tüfekci übernahmen – und hielten den Laden so gut wie möglich am Laufen.

Doch der Spielermangel zog sich wie ein roter Faden durch die Saison. Es zeichnete sich ab, dass die Personalmisere den Traditionsklub ernsthaft in Bedrängnis bringen würde. Bei der 1:4-Heimniederlage gegen den TSV Engensen am 10. November trat der MTV (mal wieder) nur in Minimalbesetzung an. Zwei Wochen später kassierte der Lehrter Klub ein 0:4 beim SV Uetze 08. Es sollte das letzte Kreisligaspiel einer Immenser Mannschaft sein.