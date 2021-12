Nach Abbruch: Schiedsrichter Winter beschreibt rassistische Vorfälle bei Drittliga-Spiel Duisburg gegen Osnabrück

VfL-Geschäftsführer Michael Welling berichtete: "Aaron ist tatsächlich sehr, sehr fertig und nicht mehr in der Lage zu spielen. Das war mit ein Grund, dass wir gesagt haben, dann treten wir nicht mehr an." Welling betonte, das dürfe "nicht zur Gesellschaft und deswegen auch nicht zum Fußball gehören". Zunächst noch unbestätigten Angaben zufolge soll der Täter in Begleitung von Ordnungskräften aus dem Stadion geführt worden sein. Der MSV reagierte entsetzt auf die Vorfälle. "Das ist grundsätzlich immer eine Minderheit. Diese Minderheit zerstört aber möglicherweise den Fußball. Jeder Fan sollte dahinterstehen, dass sich so etwas nicht gehört", sagte Duisburg-Präsident Ingo Wald.