Abbruch mit Geld-zurück-Garantie: Hannovers Klubs haben Verständnis für Saisonende

Die Regionalliga-Nord (RLN) und der Niedersächsische Basketball-Verband (NBV) sind sich einig gewesen. „Die Saison 2020/21 gilt als nicht ausgespielt“, teilten sie in ihren Schreiben an die Vereine mit. Auf- und Absteiger gibt es in Niedersachsen nicht, in der Regionalliga können Teams bei Interesse ihren Lizenzantrag auch für die 2. Liga Pro B stellen. Falls dort Plätze frei werden, sollen mit den weiteren Regionalligen eventuelle Qualifikationswettbewerbe veranstaltet werden.

Für die TSV Neustadt temps Shooters und die MTB Baskets Hannover/Langenhagen ist das die logische Konsequenz der Corona-Pandemie. Die Shooters hatten ihre Saison schon vor Wochen für sich als beendet erklärt. Auch MTB-Baskets-Geschäftsführer Ralph Held hat eine klare Meinung. „Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass wir in dieser Saison noch die Möglichkeit hätten, Spiele zu absolvieren. Der Sport und besonders Basketball werden erst in der letzten Phase Lockerungen bekommen“, sagt er.