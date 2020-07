Hommage an Abdelhak Nouri: Joel Veltman wählt in Brighton Trikotnummer von hirnverletztem Ex-Mitspieler

Nach 19 Jahren bei Ajax Amsterdam wagt Joel Veltman eine neue Herausforderung: der holländische Innenverteidiger schließt sich zur neuen Saison dem englischen Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion an. Der 28-Jährige kostet die Süd-Engländer nur eine Million Euro Ablöse. Bei seiner Vorstellung sendete der Abwehrspieler eine bewegende Hommage zurück in die Niederlande.

In Brighton wird Veltman nämlich mit der 34 auflaufen - also der Trikotnummer, die Ex-Ajax-Talent Abdelhak Nouri bei den Amsterdamern trug , ehe er im Juni 2017 während eines Testspiels gegen Werder Bremen einen Herzstillstand erlitt . In Folge des langen Sauerstoffmangels hatte sein Gehirn schwere Schäden erlitten , er fiel ins Koma, aus dem er erst ein Jahr später erwachte. Seine Karriere musste er beenden, er bleibt ans Bett gefesselt. Der Vertrag Nouris bei Ajax wurde im März formal aufgelöst.

Veltman über Nouri: "Er war ein Freund von allen, wir alle lieben ihn"

"Jeder weiß, was mit Appie passiert ist. Er war ein Freund von allen, wir alle lieben ihn und tun es noch immer, weshalb Ajax, wenn ein Tor gefeiert wird, seine Nummer 34 zeigt", sagte Veltman. "Viele seiner alten Teamkollegen haben diese Nummer und ich weiß, dass er sehr stolz darauf wäre, dass ich in die Premier League wechsle."

In der holländischen TV-Show "De Wereld Draait Door" hatte die Familie Nouris kürzlich ein Update über den Zustand ihres Liebsten, den sie in einem speziell eingerichteten Haus nahe seines Elterhauses pflegt, gegeben: "Appie geht es gut. Also so gut wie möglich. Er ist wach, er schläft, er isst, er rülpst, aber er steht nicht auf. Wenn er eine gute Phase hat, gibt es eine Form der Kommunikation, dann zieht er die Augenbrauen hoch", berichtete Nouris Bruder. Lange würden diese Phasen jedoch nicht anhalten, da sie für den 23-Jährigen "anstregend wie Hochleistungssport" zu sein scheinen.