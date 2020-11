Job gesucht, STK gekriegt: Abdul Samed Oumarons unbewusste Initiativbewerbung

Das ist purer Zufall gewesen: Abdul Samed Oumaron hatte in seinem Bewerbungsschreiben als Hobby Fußball angegeben und seine Unterlagen beim Hauptsponsor des STK Eilvese abgegeben. Die Mitarbeiter des Hoch- und Tiefbauunternehmens aus Neustadt wurden hellhörig und vermittelten dem ­29-Jährigen ein Probetraining. Dort überzeugte er Trainer Thassilo Jürgens und wurde verpflichtet. In den bisherigen sieben Begegnungen in der Landesliga Nord trug Oumaron erheblich dazu bei, dass die Eilveser auf Platz eins stehen. Anzeige Doch zufrieden ist Oumaron nicht. „Ich kann noch besser spielen“, sagt der Togolese. Besonders an das 1:3 gegen den TSV Godshorn denkt er ungern zurück. „Das war von mir gar nicht gut“, erinnert er sich. Er habe den Foulelfmeter zum 0:1 verursacht. „Es war ein Duell Schulter an Schulter. Der Gegner fiel, der Schiri pfiff. Blöd gelaufen.“

Oumaron hat eine Erklärung dafür, warum er nicht immer seine Bestleistung abrufen kann. „Ich bin mit den Gedanken teilweise woanders“, gibt er offen zu. Aber wer mag es ihm verübeln? Nachdem er in seinem Heimatland an politischen De­mons­tra­tio­nen gegen die Machthaber teilgenommen hatte, fürchtete er seine Verhaftung. Schließlich flüchtete er. Das Ziel war ihm egal – nur Europa sollte es sein. Es wurde im Oktober 2017 Deutschland. Ein kleiner Rucksack war sein einziges Gepäck. Seit der Flucht hat er keinerlei Kontakt zu seiner Mutter. „Ich weiß nicht, wo sie ist. Es könnte sein, dass sie jetzt in Ghana lebt“, sagt Oumaron, dessen Lächeln für kurze Zeit verschwindet.

"Es ist alles gut. Der Trainer ist auch gut." Er fühle sich in Deutschland dennoch wohl, lebt in einer Flüchtlingsunterkunft in Hannover und fährt mit der S-Bahn zum Training. Das Fußballspielen beim STK macht ihm Spaß. „Es ist alles gut. Der Trainer ist auch gut“, sagt Oumaron, der fleißig Deutsch lernt und kürzlich seinen B1-Sprachtest absolviert hat. „Ich weiß aber noch nicht, ob ich bestanden habe“, sagt er. Oumaron, der das Fußballspielen in seiner Heimat auf der Straße lernte („Da gibt es kaum organisierte Vereine.“), fühlt sich nach eigener Aussage im defensiven Mittelfeld am wohlsten. „Aber ich spiele da, wo der Coach mich aufstellt“, sagt er. Das ist beim STK in der Innenverteidigung. Integrationsprobleme habe es nicht gegeben. „Fußball ist eins. Es ist egal, ob ich es in Afrika oder in Europa spiele“, sagt er. Trainer Jürgens lobt: „Abdul bringt sich super ein. Er ist in der Defensive in kurzer Zeit zum Leistungsträger geworden.“

