Dritter Trainer in 81 Tagen: Abelardo neuer Chefcoach von Espanyol Barcelona – Barca erster Gegner

Der ehemalige spanische Nationalspieler Abelardo ist neuer Trainer von Espanyol Barcelona. Wie der Verein am Freitag weiter mitteilte, erhält der 49-Jährige beim Tabellenletzten der Primera Division einen Vertrag bis zum Saisonende. Abelardo hatte Sporting Gijón und Deportivo Alaves bereits in vergleichbaren Situationen zum Klassenerhalt geführt.

Abelardo ist nach David Gallego und Pablo Machin bereits der dritte Trainer der Katalanen in der laufenden Saison. Er stand als Abwehrspieler von 1994 bis 2002 beim Stadtrivalen FC Barcelona unter Vertrag - der im Stadtderby am 4. Januar erster Gegner ist. Machin musste gehen, nachdem Espanyol am vorigen Sonntag mit 0:2 beim Tabellen-Vorletzten Leganes verloren hatte.