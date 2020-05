Abenteuer Sport – Leipziger Sportvereine erwachen aus Corona-Schlaf

Leipzig. Ein Satz, der Felsbrocken vom Herzen fallen lässt: „Wir dürfen wieder loslegen“, heißt es auf der Homepage des Kick-Box-Vereins Leipzig . Seit Montag lädt das Domizil von Sascha Gräske (32) und seinen Mitstreitern in der Naumburger Straße 44 wieder zum Training ein. Freilich angepasst an die neuen Vorschriften. Heißt, dass die Räume abgeklebt und die Plätze fest zugeteilt sind, Abstandsregel versteht sich ebenso wie Hygieneplan.

Stetig Fahrt nehmen die Hockey-Männer vom ATV auf. Nur kurz konnte das Team von Trainer Axel Thieme (51) den Kunstrasen auf der weitläufigen Anlage im Gerhard-Langner-Weg 1 nutzen, seit 11. Mai wird dort der alte Platz entsorgt. Doch mit Motto-Training (Autoreifen etwa) lässt sich dynamisch leben. Für den Teamgeist sprach am Männertag der Treff an der Vereinsgaststätte „Schnittstelle 1845“ auf ein, zwei Bierchen.

Durchstarten mit Vorkehrungen

Alles geprüft, viel besprochen und grünes Licht gegeben: Eine Woche nach den meisten Sporthallen öffnet am kommenden Montag auch die Turnhalle Leplaystraße 13. Zum Vor-Ort-Termin am Mittwoch waren Vertreter des Sportamtes und des Hauptnutzers TuG Leipzig im Objekt und nahmen das Hygienekonzept unter die Lupe.

Licht am Horizont sieht ebenso der Judoverein Leipzig-Stahmeln. Nach Abstimmung mit dem Sportamt dürfen zunächst die „Großen“ ab 3. Juni wieder in die Halle in der Georg-Schumann-Straße. „Wir stürzen uns in ein Abenteuer“, versinnbildlicht der Vorsitzende Uwe Riedel den unbekannten Faktor in der Kontaktsportart. Zahlreiche Vorkehrungen wurden getroffen. Auf den Matten sind Bereiche abgegrenzt. Jeweils zwei Judoka trainieren vorerst immer zusammen (nur Technik). Es herrscht Maskenpflicht. Wie gesagt: Ein Abenteuer.