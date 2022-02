Abgang auf den letzten Drücker: So lief der Twumasi-Transfer nach Israel

Viele Treffen in den vergangenen Tagen

In den vergangenen Tagen hatte Mann sich oft mit dem 27-Jährigen persönlich getroffen und den Wechsel eingefädelt. Der Deal lief über den Kontakt mit dem früheren Nürnberger und Ingolstädter Kampfsechser Almog Cohen (33), der nicht nur Kapitän bei Natanya, sondern auch Vermittler und Manager bei seinem Heimatverein ist.

So geht das – mit Gehalt und Ablöse – fast drei Millionen Euro teure Missverständnis zu Ende. Twumasi war für 800 000 Euro im Herbst 2020 auf den letzten Drücker gekommen, machte 23 Spieler unter Kenan Kocak (drei Tore), bei Jan Zimmermann und Christoph Dabrowski spielte er gar nicht. Twumasi kam mit der deutschen 2. Liga, den Aufgaben in der Defensive und der harten Spielweise einfach nicht zurecht.

"Ich wünsche ihm ehrlich, dass er den Spaß am Fußball wiederfindet"

Manager Mann war es ein Anliegen, ihm zum Abschied alles Gute zu gönnen. „Ich wünsche ihm ehrlich, dass er den Spaß am Fußball wiederfindet“, sagte er. „Bei aller Unzufriedenheit ist er ein Mensch, an dem so etwas nicht spurlos vorbeigeht.“ Der Wechsel kam tatsächlich auf den allerletzten Drücker. Am Donnerstag schloss das Wintertransferfenster auch in Israel.