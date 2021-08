Abgang vom FC Bayern nach Vertragsende? Thomas Müller: "Ausgang: Völlig offen"

Dass der Angreifer auf den letzten Metern seiner Karriere nochmal eine neue Herausforderung annehmen könnte, schloss er zumindest nicht aus. "Ausgang: völlig offen", erklärte Müller, der am 13. September seinen 32. Geburtstag feiert, und hielt sich somit auch einen Abgang vom FC Bayern als potenzielle Option offen. Ein Verlust wäre ein verfrühter Schlussstrich unter seine Ära bei den Münchenern sicherlich auch für Neu-Trainer Julian Nagelsmann, der in seinen Plänen voll auf den Routinier setzt. In der angebrochenen Saison bestritt Müller sämtliche vier möglichen Pflichtspiele, erzielte dabei ein Tor.