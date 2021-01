Abgang fix: HSV-Profi Lukas Hinterseer wechselt nach Südkorea zum Ulsan Hyundai FC

Hinterseer kam 2019 ablösefrei vom VfL Bochum und machte in 31 Partien für den HSV zehn Tore. In der aktuellen Spielzeit kam der 29-Jährige aber nur noch unregelmäßig zum Einsatz, weshalb er unzufrieden war. Gerade einmal in vier Spielen in der 2. Bundesliga stand er für 29 Minuten auf dem Platz, kam nicht an Simon Terodde vorbei. Nun also der Wechsel, der sich zuletzt angedeutet hatte.