BVB und FC Bayern interessiert: Nico Schlotterbeck bezeichnet Transfer als "sehr wahrscheinlich"

Die Zweifel daran, dass Nico Schlotterbeck dem SC Freiburg über das Saisonende erhalten bleibt, wachsen weiter. Der Leistungsträger in der Innenverteidigung des Sport-Clubs hat nun erneut über seine Wechselabsichten gesprochen. " Natürlich besteht die Möglichkeit, dass ich im Sommer gehe. Ein Wechsel ist sehr wahrscheinlich, aber entschieden ist noch nichts ", erklärte der 22-Jährige im Sport1-Interview.

Der Vertrag von Schlotterbeck im Breisgau läuft noch bis 2023. Aktuell befindet sich der für das DFB-Aufgebot von Bundestrainer Hansi Flick nominierte Defensivspieler mit den Freiburgern als Bundesliga-Fünfter auf Europapokal-Kurs. Eine Rolle spiele bei seinen Gedankenspielen über die Zukunft aber vielmehr die eigene Entwicklung. "Ich mache meine Entscheidung davon abhängig, wie ich im Sommer den nächsten Schritt mache. Ich schließe auch nicht aus, dass ich in Freiburg bleibe", so Schlotterbeck weiter: "Wenn ich das Gefühl habe, dass ich mich in Freiburg noch entwickeln kann, dann bleibe ich."