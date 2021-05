Abgang offiziell! Konaté wechselt von RB Leipzig zum Liverpool FC

Leipzig. Es ist fix. Nach Dayot Upamecano verlässt ein weiterer Verteidiger RB Leipzig . Wie der Bundesliga-Zweite am Freitag bestätigte, zieht Ibrahima Konaté eine Ausstiegsklausel in seinem eigentlich bis 2023 laufenden Vertrag. Er wird ab Sommer das Trikot des Liverpool FC tragen und erhält bei den Engländern einen langfristigen Vertrag. Der Club von Coach Jürgen Klopp überweist für den 22-Jährigen rund 40 Millionen Euro an den Cottaweg.

Konaté war 2017 im Alter von 18 Jahren ablösefrei vom FC Sochaux an die Pleiße gewechselt. Gegen Ende seiner ersten Saison in Leipzig entwickelte sich der Franzose mehr und mehr zum Stammspieler. 2018/19 war er unter Ralf Rangnick aus der Startformation der Sachsen nicht mehr wegzudenken, absolvierte allein in der Bundesliga 28 von 34 möglichen Spielen, 27 davon von Beginn an. "Ich hatte eine fantastische Zeit bei RB. Es war 2017 ein sehr großer Schritt für mich, aus Frankreich nach Deutschland zu wechseln", so Konaté. "Der Verein hat mir von Beginn an das so wichtige Vertrauen geschenkt und mir die notwendige Zeit gegeben, mich zurechtzufinden und zu entwickeln."