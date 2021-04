Abgang, Vertragsverlängerung, Neuzugang: IceFighters Leipzig planen für die neue Saison

Ex-Raubfisch verpflichtet

Aus dem Heiligtum der Eiskämpfer – der Mannschaftskabine – informierte Gerike zudem über erste Personalentscheidungen. Einer geht, einer bleibt, einer kommt. Mentalitätsmonster Leon Lilik verlässt die IceFighters. 2018 kam er von den Hannover Indians an die Pleiße und verbuchte seitdem 175 Strafminuten auf seinem Konto: In 116 Pflichtspielen erzielte der 25-Jährige acht Tore und gab 24 Vorlagen. Gemeinsam mit seiner Ehefrau in spe zieht es ihn nun nach Augsburg. „Ich will mich Plan B, dem Personaltraining, widmen“, gab der Verteidiger zu. Für die Mannschaft sei Lilik wichtig gewesen, resümiert Gerike. „Wegen seiner Physis, seiner Leidenschaft und Härte in der Defensive und vor allem im Penaltykilling.“ Ein Wiedersehen ist garantiert, da der Verteidiger weiterhin in der Süddivision auflaufen wird.