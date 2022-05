Von Trio-Abgang über Camp Nou bis Sevilla: So lief das verrückte Jahr von Eintracht Frankfurt

Im Mai 2021 herrschte bei Eintracht Frankfurt Frust. Die erstmalige Teilnahme an der Champions League wurde auf den letzten Metern noch verspielt, dazu kündigten gleich mehrere wichtige Protagonisten ihren Abschied an. Dass der Verein ein Jahr später im Europa-League-Finale spielen würde, schien damals völlig illusorisch. Doch nun ist es am Mittwoch (21 Uhr/RTL) in Sevilla so weit, gegen die Glasgow Rangers ist der erste europäische Titel seit 1980 möglich. Die Chronologie eines verrückten Eintracht-Jahres.

