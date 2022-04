Abgänge, Zugänge und "Gesicht der neuen Mannschaft": Gladbach-Manager Virkus erklärt Kaderplan

Schon bevor die für Borussia Mönchengladbach bislang so schwierige Bundesliga-Saison auf ihre Zielgerade einbiegt, bastelt der neue Sportdirektor Roland Virkus fleißig an der Mannschaft für die kommende Spielzeit. Das Problem des 55-Jährigen, der Mitte Februar die Nachfolge des zurückgetretenen Max Eberl antrat: Ohne Teilnahme am internationalen Geschäft dürften zahlreiche Profis einen Wechsel ins Auge fassen. Schon jetzt steht fest, dass Nationalspieler Matthias Ginter den Klub im Sommer ablösefrei verlassen wird. Auch die Zukunft von Marcus Thuram, Alassané Plea, Breel Embolo, Yann Sommer, Jonas Hofmann oder Ramy Bensebaini scheint noch ungewiss.

