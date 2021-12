"Abgerufen, was uns stark macht": Stimmen zu Dynamo Dresdens Erfolg gegen Karlsruhe

DURCHKLICKEN: Die Stimmen zum Spiel

Alexander Schmidt (Trainer SG Dynamo Dresden): "Für uns war der KSC ein sehr schwerer Gegner, eine Mentalitätsmannschaft mit starken Leuten wie Heise und Hofmann. Wir wussten, was auf uns zukommt, dass der KSC auch mit einem guten Selbstvertrauen nach dem 4:0 gegen Hannover aufläuft. Die Anfangsphase hat dann auch Karlsruhe gehört, da hatten wir Probleme. Ein Kompliment muss man heute der Verteidigung machen. Sollbauer hat gut gecoacht, Akoto Hofmann gut abgedeckt. Wir haben dann später auch das formstarke Mittelfeld der Karlsruher nicht zur Entfaltung kommen lassen. Insgesamt hat die Mannschaft das abgerufen, was uns stark macht. Erfreulich für uns ist, dass Ransford endlich seine ersten Tore in der 2. Liga gemacht hat. Lob an die Mannschaft – sie hat gegen einen starken Gegner wichtige Punkte geholt." ©