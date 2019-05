Millionen-Ablöse: FC Barcelona vor Transfer von Holland-Talent Ludovit Reis

Der FC Barcelona hat offenbar großes Gefallen an holländischen Talenten gefunden. Der Transfer von Frenkie de Jong ist bereits in trockenen Tüchern, sein Teamkollege Matthijs de Ligt von Ajax Amsterdam soll ebenfalls dazustoßen und nun haben die Katalanen mit dem erst 18-jährigen Ludovit Reis einen weiteren Youngster aus Holland an der Angel.