"Abpfiff – der Betzenberg-Krimi" von Udo Röbel - Kapitel 13: Selbstqual

Abpfiff - der Betzenberg-Krimi: KAPITEL 13

Man kann ja sagen, was man will, über die Frau Sandig, denkt der Feldkamp. Aber kochen kann die! Der Zwiebelrostbraten, den er gerade gegessen hat, war butterzart gewesen, die Sauce so lecker, dass er sich gleich zweimal Nachschlag aufgetan hat. Dazu die frisch geschabten Spätzle und einen Gurkensalat, wie ihn nur die Mutter machen kann. Einen besseren Zwiebelrostbraten hätten sie wahrscheinlich nur schwerlich in einem Gasthaus bekommen.

Trotzdem ist ihm ein bisschen unbehaglich zumute, hier schon wieder bei der Frau Sandig in der Küche zu sitzen, wo die doch vorhin auch noch „uns“ gesagt hat.

„UNS!“

Wie hat sie das gemeint? Will die etwas von mir? Macht die sich etwa Hoffnungen?

Auch die Pantoffeln hat sie ihm gleich wieder hingestellt, als sie wieder zurück im Haus waren. Und ein Bier und den Aschenbecher – und dann hat sie den Fernseher angestellt.

Aber den hat er gleich wieder ausgemacht, und das Bier hat er auch nicht angerührt. Selbst der Versuchung, eine Zigarette zu rauchen, hat er widerstanden. Und das will viel heißen bei dem Feldkamp, der sich normalerweise ganz automatisch eine ansteckt, wenn er so unter Dampf steht wie jetzt gerade.

Stattdessen hat er etwas von „bisschen müde“ gemurmelt und sich ins Gästezimmer zurückgezogen und aufs Bett gelegt. Dumm war nur, dass er dabei vergessen hat, die Frau Sandig nach dem Handy ihres Mannes zu fragen, um nachzuschauen, ob der Code auch darauf funktioniert. Aber jetzt wieder zu ihr in die Küche zu gehen und mit ihr reden zu müssen hat er auch nicht gewollt. Wer weiß, vielleicht bietet die ihm als Nächstes das DU an.

Vielleicht war das aber nicht der einzige Grund, warum er sich nicht getraut hat, noch einmal aufzustehen und zur Frau Sandig in die Küche zu gehen. Wie ihr ja inzwischen wisst, hat der Feldkamp, was den FCK betrifft, einen gehörigen Schaden, und dazu gehört auch der Hang, sich selbst zu quälen. Das mit den Geldautomaten in der Bank ist ja nicht nur so eine Art Orakel, das Schicksal zu deuten. Nein, für den Feldkamp bedeutet das, die Mannschaft zu unterstützen, und wenn er versagt, dann versagt auch zwangsläufig die Mannschaft. Und dieser ganze Hokuspokus, der, wie ihr ja gelesen habt, im Meisterschaftsjahr 1998 begann, als der Feldkamp in seiner Redaktion seine Marlboro aus dem „richtigen“ Schacht gezogen hat, hat sich zu einer Macke ausgewachsen, an der jeder Psychiater seine helle Freude hätte.

Immer tiefer hat sich Feldkamp in seinen Aberglauben verstrickt. Einmal – er weiß gar nicht mehr, bei welchem Spiel –, auf jeden Fall bei einem Spiel, wo es Spitz auf Knopf stand, hat er es vor dem Fernseher nicht ausgehalten und ist auf den Balkon gegangen, um eine zu rauchen. Als er zurückkehrte, hatte Lautern gerade ein Tor geschossen. Seitdem hat er diesen Zauber immer wieder probiert. Mit dem Ergebnis, dass es natürlich auch anders gelaufen ist. Dass der FCK ein Tor kassierte, wenn er draußen zum Rauchen war. Was natürlich rein von der Wahrscheinlichkeitsrechnung auf der Hand liegt und was der Feldkamp natürlich auch weiß. Aber da ist er wie all die Leute, die sich die Karten legen lassen und nur, weil die Wahrsagerin einmal recht hatte, verdrängen, wie oft sie auch danebenlag.

Glaubt ihr nicht?

Könnt ihr aber!

Irgendwann habe ich im Fernsehen mal eine Dokumentation gesehen Auf WDR 3, glaube ich. Über einen ähnlich bescheuerten Fußballfan. Einen Schalker. Oder war es ein Dortmunder? Egal. Auf jeden Fall einen, der in der Bettwäsche seines Vereins schläft und der seinen Kaffee nur aus der Vereinstasse trinkt – und der sein Trikot die ganze Saison nicht gewaschen hat aus Angst, seine Jungs könnten dann verlieren. Bekloppt, wie gesagt. Aber blöd war der nicht. Im Gegenteil. Der konnte sich sogar gut artikulieren vor der Kamera, ein Arzt, wenn ich mich nicht irre.

Wie bin ich jetzt auf das alles gekommen?

Ach ja. Wegen des Handys von dem Sandig und warum der Feldkamp nicht wieder aufgestanden ist, um es zu holen. Wo er doch vor Spannung gerade am Platzen war, ob sein genialer Einfall mit der PIN auch auf dem Smartphone funktioniert.