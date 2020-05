"Abpfiff – der Betzenberg-Krimi" von Udo Röbel - Kapitel 24: Hilfe von Samuel

Abpfiff - der Betzenberg-Krimi: KAPITEL 24

Der Feldkamp hat schlechte Laune. Ganz schlechte Laune. Oder wie man jetzt in der Pfalz sagen würde: Er ist so richtig stinkig! Die Fahrt nach Memmingen hätte er sich sparen können. Und damit auch die Frau Sandig, die durchgelegene Matratze in ihrem Gästebett und dass sie auch am nächsten Morgen nicht aufhören kann, „Jesus! Jesus! Welch eine Freude, Sie zu sehen!“ zu sagen.

Nichts, aber auch gar nichts hat er darauf gefunden. Nicht den kleinsten Hinweis, der ihn vielleicht noch weiterbringen könnte in dieser Scheißgeschichte! Und das, wo er sich gleich wieder selbst auf die Schulter hätte klopfen können ob seines genialen Einfalls, dass der Sandig immer nur ein und dieselbe Geheimnummer benutzt hat, die Nummer nämlich, die auch auf seinem Autokennzeichen gestanden hat.

Aber hat ihn das jetzt weitergebracht, diese brillante Idee? Das Einzige, was ihm der Computer vom Sandig verraten hatte, war, dass er ihn eigentlich gar nicht mehr benutzt hat in letzter Zeit. Und wenn, dann nur, um mal einen Brief an einen Handwerker oder die Müllabfuhr zu schreiben oder sich Pornos im Internet anzuschauen oder Solitaire zu spielen. Selbst sein digitaler Terminkalender ist nicht mehr auf dem aktuellen Stand wie der auf seinem Handy. Und so sitzt der Feldkamp jetzt immer ratloser am Küchentisch von der Frau Sandig, rührt in seinem Kaffee rum, blättert sich durch die Zeitung – und gibt einen tiefen Seufzer von sich, just in dem Moment, als die Frau Sandig in die Küche kommt, in der rechten Hand eine Kleiderbürste und in der linken einen Kleiderbügel, von dem die Uniformjacke des Zolloberinspektors Peter Sandig baumelt.

„Samuel hilf!“

SAMUEL?

HILF?

Ja, ja … ich weiß, dass es eigentlich Samiel heißen muss und nicht Samuel! Das Vertrackte an dem abergläubischen Feldkamp ist nur, dass ER das nicht weiß. Weil er vor fast 50 Jahren etwas falsch verstanden hat. An seinem ersten Tag als Volontär in der Lokalredaktion der „Rheinpfalz“ in Neustadt an der Weinstraße, in der ersten Redaktionskonferenz seines gerade beginnenden Journalistenlebens. Er sieht sie noch heute vor sich, die schon angegrauten Herren Lokalredakteure, versammelt um einen noch jungfräulichen „Seitenspiegel“, der Layoutvorlage, in der sie nun mal langsam einmalen müssten, welche Geschichten und Fotos sie für die nächste Ausgabe in den Druck geben wollen.

Aber da war nichts, was sich zu drucken gelohnt hätte an diesem Tag. Rein gar nichts. So wie gerade auf dem Computer von dem Sandig. Und auch dem alten Storck, dem Lokalchef, der eigentlich eher ins Feuilleton gehört hätte, ist nichts anderes eingefallen, als unter dem beifälligen Kopfnicken seiner Redakteure die Augen zu verdrehen, die Hände gen Himmel zu strecken und zu seufzen: „Da kann ich nur sagen: Samuel hilf, meine Herren!“

Zu fragen, was das bedeutet, hat sich der junge Volontär Feldkamp damals nicht getraut. Weil er nicht gleich am ersten Tag als Volldepp dastehen wollte, der nicht weiß, wie Journalisten so drauf sind. Und so hat er sich das dann so zusammengereimt, dass das wohl so eine Art Stoßgebet und Hilferuf ist und dass es da oben wohl auch einen Samuel gibt, der für Journalisten zuständig ist. Genauso wie den heiligen Florian für die Feuerwehr.

SAMUEL HILF!