"Abpfiff – der Betzenberg-Krimi" von Udo Röbel - Kapitel 28: Riskanter Diebstahl

Abpfiff - der Betzenberg-Krimi: KAPITEL 28

„Ja“, fängt der Sapina wieder an zu kichern, „da waren noch 200000 Euro drin. Aber in echten Scheinen, versteckt unter einem doppelten Boden. Was dem Lehrling aber nicht aufgefallen ist, weil der ja von Tuten und Blasen noch gar keine Ahnung hatte. Der hat erst einmal nur diese riesige Menge Geld gesehen, als er im Zug den Koffer aufgemacht hat. Der hat auch gar nicht erkannt, dass das Falschgeld ist, so besoffen war er von seinem Coup. Darauf aufmerksam gemacht hat ihn erst der Sandig, als sie dann auf ihrer Dienststelle das sichergestellte Geld gezählt und den Vorfall protokolliert haben. Was? Und auch noch Falschgeld? Nein, der ist gar nicht mehr auf die Idee gekommen, den Koffer noch genauer zu inspizieren. Aber der Sandig, der hat das natürlich sofort gesehen mit seinem geübten Auge, dass der Abstand des Bodens nicht exakt zu dem Außenmaß des Koffers passte und dass es da einen versteckten Mechanismus gab, mit dem man einen zweiten Kofferdeckel auf der Rückseite aufklappen konnte. Solche Koffer, die man übrigens auch im Internet kaufen kann, waren ihm während seiner Dienstzeit schon mehr als einmal untergekommen.“

Verfluchte Hacke! Ja. Kein Wort kann er drucken von dem, was dieser Drecksack ihm erzählt hat. Weil er nach wie vor nicht den geringsten Beweis hat, dass der Sandig bestochen worden ist. Der ist tot, der Falschgeldkurier freigesprochen. Was hat er denn noch in der Hand außer diesem Lapsus, der dem Sapina in seiner grenzenlosen Arroganz gerade unterlaufen ist?

„Nein, der hat streng nach Vorschrift gearbeitet, dass da immer mindestens vier Augen draufschauen müssen auf das, was man sichergestellt hat. Erst nachdem die beiden mit ihrem Protokoll und all dem anderen Papierkram fertig waren, hat er dem Lehrling gesagt, dass er nun den Koffer in die Asservatenkammer bringt. Und auf dem Weg dorthin brauchte er nur das Geheimfach zu öffnen und sich die 200000 Euro in die Uniform zu stopfen. Was zugegebenermaßen gar nicht so leicht war. Oder haben Sie schon einmal versucht, 4000 50-Euro-Scheine mit sich herumzutragen, Feldkamp?“

„Gut, dann mal für die ganz Doofen, lieber Herr Feldkamp“, sagt dieses Arschloch von Sapina und grinst dabei vor sich hin, sodass der Feldkamp ihm am liebsten eine reingesemmelt hätte. „Wobei ich damit natürlich in keinster Weise ihren Intellekt in Zweifel ziehen wollte. Aber versetzen wir uns doch einfach einmal in die Lage unserer, pardon, dieser Leute natürlich: Denen ist also ein Koffer mit Geld abhandengekommen. Und beide Zollbeamte schwören Stein und Bein, dass in diesem Koffer nur das Falschgeld drin gewesen ist. Und in der Zeitung und in der offiziellen Pressemitteilung des Zollamts ist auch nur von 100000 Euro Falschgeld die Rede. Das heißt, es ist nicht auszuschließen, dass das echte Geld noch gar nicht entdeckt worden ist und jetzt irgendwo beim Zoll rumliegt. Also muss man dem Sandig und seinem Lehrling erst einmal glauben. Auch wenn das schwerfällt. Dazu kommt, dass die Dienste des Sandig jetzt sogar noch dringender nachgefragt werden. Weil ihre seriösen Kunden, also die mit ihrem Schwarzgeld, das alles auch mitbekommen hatten und sie denen jetzt erst recht sagen konnten: He, habt ihr gesehen? Die anderen schnappen sie – aber uns nicht. Bei uns ist euer Geld wirklich in besten Händen. Der Sandig hatte also erst einmal nichts zu befürchten. Zumindest so lange nicht, bis der Zoll die Sache an die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft abgegeben hatte. Denn dort würde der Koffer noch einmal gründlich inspiziert und auch das Geheimfach entdeckt werden, so sicher wie das Amen in der Kirche. Ein leeres Geheimfach. So würde es dann auch in den Ermittlungsakten und in der Anklageschrift stehen. Und spätestens wenn der Koffer als Beweisstück auf dem Richtertisch gelegen hätte, wäre er aufgeflogen. Aber bis zum Prozess hatte er Zeit gewonnen. Zeit, in der er es noch einmal richtig krachen lassen konnte, unser Sandig.“

„Sie meinen doch eher Zeit, die ihm noch verblieb, bis er liquidiert werden würde“, sagt der Feldkamp angewidert. „Oder wie drückt man sich in ihren Kreisen aus: abgeschaltet?“

„Ach“, lächelt der Herr Sapina da, „ihr Journalisten und eure wilden Fantasien. Ihr denkt natürlich immer gleich an die Mafia, die ihre Killer schickt. Wobei, ich will nicht ausschließen, dass der Sandig genauso gedacht hat. Also wenn Sie mich fragen, man konnte schon in den letzten Wochen den Eindruck gewinnen, dass der sich ganz bewusst zu Tode saufen wollte, zu Tode koksen und zu Tode vögeln.“

„Und was war dann mit diesem Arzt im Hubertushof?“, fragt der Feldkamp immer wütender. „Der Mann, der mit ihm aufs Zimmer gegangen ist. Sollte der da nur Händchen halten?“

„Genau das“, sagt der Herr Sapina.