"Abpfiff – der Betzenberg-Krimi" von Udo Röbel - Kapitel 5: Mördersuche im Hubertushof 

Abpfiff - der Betzenberg-Krimi: KAPITEL 5

Die Schwester vom Feldkamp hat dann natürlich doch nicht verhindern können, dass die Mutter mitkriegt, dass der tote Schiedsrichter ausgerechnet in dem Hotel gefunden worden ist, wo sie heute Abend ihren Geburtstag feiern will. In der „Rheinpfalz“ haben sie zwar das Hotel nicht mit Namen genannt. Aber solche Sachen sprechen sich in der Pfalz auch ohne Zeitung in Windeseile herum.

Kaum waren am Morgen die ersten Nachbarn und die Freunde aus ihren Seniorentreffs da, um zu gratulieren, hat einer angefangen, davon zu erzählen. Und dass die Mutter nicht gleich einen Schock gekriegt hat, lag nur an dem Mann vom Altenheim, der in diesem Augenblick an der Tür geklingelt hat. In der einen Hand einen mickrigen Blumenstrauß, in der anderen ein christliches Traktat mit dem Titel „Der Herbst des Lebens“.

Die Mutter, die irgendwie einen siebten Sinn für diese Situationen hat, ist deswegen erst gar nicht zur Tür gerannt, sondern in die Küche, wo sie ihn durch das Fenster abgewimmelt hat. „Ach“, hat sie gesäuselt. „Das tut mir so leid. Aber wir sind gerade im Aufbruch. Der Schorsch will mich zum Grab von meinem Mann fahren, wo ich für ihn beten will.“

Das war natürlich faustdick gelogen. Die Mutter war noch nie am Grab ihres Mannes, um zu beten. Aber wie sollte der fromme Mann vom Altenheim darauf anders reagieren, als wohlwollend mit dem Kopf zu nicken und „Das ist aber schön, Frau Feldkamp“ zu sagen? „Da will ich nicht weiter stören.“

Ja, die Mutter kann auch mit 89 Jahren immer noch ganz schön raffiniert sein, hat sich der Feldkamp dabei gedacht. Und vielleicht habe ich auch das von ihr geerbt.

Die Blumen hat die Mutter dann gleich in den Mülleimer unter dem Küchenfenster geworfen. Und das Traktat gleich hinterher. Doch dann hat sie plötzlich angefangen, ein bisschen zu zittern. Erst langsam. Dann immer heftiger: „Nee! Da geh ich nicht hin. Das bringt Unglück. Wer weiß, da sitze ich vielleicht genau auf dem Stuhl, auf dem vorher ein Toter gesessen hat. Nee, da bringen mich keine zehn Pferde hin!“

Jetzt ist genau das passiert, was die Schwester vom Feldkamp befürchtet hat. All ihre sorgfältigen Vorbereitungen für die Geburtstagsfeier sind über den Haufen geworfen. Und wenn die Claudia eines nicht abkann, dann das, wenn nichts nach Plan läuft.

„Aber Mutter“, versucht sie deshalb, sie umzustimmen: „Das ganze Essen ist doch schon bestellt. Und wenn wir das so kurzfristig abbestellen, müssen wir es trotzdem zahlen.“

„Nee!“ Die Mutter bleibt stur.

„Und die Freunde vom Schorsch, die kommen doch auch.“

Die Mutter überlegt einen Moment. Die Freunde vom Schorsch mag sie. Den Heiner, und auch den Jean, der eigentlich richtig Jean-Marie mit Vornamen heißt, genauso wie der ehemalige Torwart Jean-Marie Pfaff. Und alle drei sind schon in Rente und fahren fast jeden Tag mit dem Rad die Weinstraße hoch und runter, um sich rüstig zu halten und dafür Sorge zu tragen, dass ihr Schorlepegel nicht sinkt. Oder sie treffen sich am Abend im Tennisclub vom Schorsch, wo sie inzwischen nur „Das Kleeblatt“ heißen.