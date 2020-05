"Abpfiff – der Betzenberg-Krimi" von Udo Röbel - Kapitel 9: Gedanken beim Gulasch

Abpfiff - der Betzenberg-Krimi: KAPITEL 9

Was ihn auf seinen dritten Gedanken bringt: Nämlich, dass die Frau Sandig wohl eher nicht der Typ Frau ist, der rote Spitzenwäsche trägt, und sie außerdem nicht so aufgeschrien hätte, wenn der Slip ihrer gewesen wäre.

Und so stellt der Feldkamp endlich die einzig vernünftige Frage, die man in so einer Situation stellen kann:

„Wo haben Sie denn den gefunden?“

Gottseidank scheint die Frau Sandig seine erste Frage überhört zu haben und sich erst jetzt langsam aus ihrer Erstarrung zu lösen.

„Hier“, sagt sie tonlos und deutet auf die ausgestülpten Hosentaschen der Jeans. „Hier, in seiner Hose.“ Dann lässt sie beides auf den Boden fallen: die Jeans und den roten Damenslip.

In dieser Sekunde klingelt das Handy vom Feldkamp. Dran ist – als hätte sie das wieder einmal geahnt – seine Mutter.

Warum er denn noch nicht angerufen habe? Ob er wieder gut in Hamburg angekommen sei? Und dass sie immer noch glaube, dass der Schiedsrichter ermordet worden ist.

„Ja, Ja, Mutter“, lügt der Feldkamp. „Alles in Ordnung!“

Dass er in Wahrheit nicht in Hamburg, sondern in Memmingen ist, sagt er nicht. Auch nicht, was seit dem Vormittag, als er in Haßloch abgefahren ist, alles passiert ist. Keine ruhige Minute hätte er mehr, wenn die Mutter das wüsste.

Der Frau Sandig scheint die kurze Unterbrechung gutgetan zu haben. Entschlossen stopft sie die Jeans in die Waschmaschine und startet das Waschprogramm. „Der Slip ist Feinwäsche“, murmelt sie dabei. „Den muss ich extra waschen.“

Wie gut, dass sie eine so ordentliche Hausfrau ist, denkt sich der Feldkamp dabei. Hat auch bei einer verschissenen Jeans noch nachgeschaut, ob etwas in den Hosentaschen ist, bevor sie sie in die Waschmaschine gibt. Ich hätte die einfach in die Mülltonne geworfen. Selbst die Kripoleute waren ja offensichtlich so angeekelt, dass sie die Hose nicht näher untersucht haben. Und so haben sie sich auch nicht die Frage stellen müssen, was ein roter Damenslip in der Hose eines toten Schiedsrichters zu suchen hat.

Feldkamp sieht schon die Schlagzeile vor sich: „Toter Schiedsrichter – geheimnisvoller roter Damenslip“. Das gibt der ganzen Geschichte natürlich eine ganz andere Wendung, eine, die er überdies exklusiv hat. Fragt sich nur, wem das Höschen eigentlich gehört und wie es in die Hose von dem Sandig gekommen ist.