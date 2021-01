Relegationsheld, Streich-Bodycheck, Fan-Liebling: So lief die Bundesliga-Karriere von Eintracht-Star Abraham

Eintracht-Trainer Adi Hütter mag seinen Kapitän David Abraham gar nicht aus Frankfurt gehen lassen. "Ich habe ihn als sehr empathischen Menschen kennengelernt, der immer für die Mannschaft da war", sagte er wehmütig vor dem "Abschiedsspiel" des Argentiniers am Sonntag (18 Uhr/Sky) gegen den FC Schalke 04: "Wir verlieren sportlich wie menschlich eine absolute Größe." Das Heimspiel gegen S04, bei dem Abraham in der Startelf steht, wird sein 185. und letztes Bundesligaspiel. Anzeige Der Defensivspieler hat vor seinem nahen Rücktritt gemischte Gefühle. "Diese Woche ist sehr emotional. Das letzte Heimspiel in der Bundesliga: Ich kann es noch nicht glauben, dass das Spiel gegen Schalke mein Karriereende sein soll", sagte Abraham, der auch als Integrationsfigur und sportlich eine Lücke hinterlassen wird. "Er hat noch immer eine unglaublich hohe Schnelligkeit", attestierte Hütter dem 34 Jahre alten Fußballprofi. "Ich wünsche mir eines: dass er noch einmal allen zeigt, welche Klasse er hat."

Ursprünglich wollte er schon nach der vergangenen Spielzeit aufhören und in die Heimat zurückkehren. Wegen der Corona-Pandemie hat er aus Dankbarkeit für die Eintracht, bei der Abraham seit 2015 spielt, um sechs Monate verlängert. Der Verein und insbesondere Coach Hütter hatten erneut versucht, ihn weiter am Main zu halten - doch ohne Erfolg. Die Sehnsucht nach seinem Sohn Alfonso, der in Argentinien bei seiner Mutter lebt und den er seit dessen Geburt 2016 nur wenig gesehen hat, ist zu groß geworden. "Die Zeit, sein Kind heranwachsen zu sehen, lässt sich durch nichts ersetzen", sagte Abraham.

Relegationsheld gegen Kaiserslautern Im Januar 2013 begann für den Verteidiger die Zeit in der Bundesliga - bei der TSG Hoffenheim. Gleich in seiner ersten Saison erarbeitete sich Abraham einen Legendenstatus in Sinsheim. Im Relegationshinspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern überzeugte der Argentinier beim 3:1-Sieg im Hinspiel mit einer starken Performance, im Rückspiel traf er sogar zum wichtigen 2:1-Erfolg in Lautern. Die Zeit danach bei der TSG war für Abraham aber nicht immer einfach. Insgesamt kam er bei Hoffenheim in zweieinhalb Jahren nur auf 50 Einsätze. Danach folgte der Wechsel zu Eintracht Frankfurt. Und dort entwickelte sich der sprachbegabte Profi schnell zum Abwehrchef und zu einem wichtigen Ansprechpartner für seine Mitspieler aus aller Welt, mit denen er Spanisch, Deutsch, Italienisch und Englisch parlieren konnte.

Abraham und Eintracht Frankfurt - es gibt eine Aktion, die dabei sofort ins Gedächtnis gelangt. Der Rempler gegen Freiburgs Trainer Christian Streich. In der Saison 2019/2020 sorgte dieser Aussetzer für jede Mengel Wirbel. Und sogar Drohnachrichten, wie der Argentinier erklärte: "Über die sozialen Netzwerke bekam ich selbst von Kindern böse Nachrichten und Kommentare. Zwölf-, Dreizehnjährige schrieben mir: 'Ich bringe dich um!'. Da sehe ich auch die Eltern in der Pflicht, ein Auge auf ihre Kinder zu haben. So etwas darf nicht passieren", sagte Abraham dem Kicker.

Ausgerechnet Streich verabschiedete sich stilvoll von Abraham. Der Trainer des SC Freiburg sprach am Sonntag auf einem von der Eintracht veröffentlichten Video ein paar warmherzige Worte. "Es hat mich gefreut, dass du hier warst in der Bundesliga, dass wir gegeneinander kämpfen durften. Und die eine Geschichte haben wir ja ganz gut bewältigt. Ich bin froh, dass es so ausgegangen ist", sagte Streich. Der damals hart gelandete Streich versuchte schon unmittelbar nach dem Vorfall die Wogen zu glätten. Jetzt schickte er dem Argentinier ein freundliches "Hasta luego!" zum Karriereende in Deutschland.

Nur 30 Gelbe Karten in 184 Spielen Abraham war für die Aktion im Spiel gegen den SC Freiburg bis Jahresende gesperrt worden. Ein Rüpel ist der Verteidiger mit Blick auf die eigene Bundesliga-Statistik aber ganz und gar nicht. In 184 Spielen sah der Argentinier nur 30 Gelbe Karten, einmal Gelb-Rot und zweimal glatt Rot. "Er hat in den vergangenen Jahren mit seinen konstant guten Leistungen einen erheblichen Anteil an der positiven Entwicklung des Klubs, und natürlich werden wir ihn als Menschen sehr vermissen", hatte Sportvorstand Fredi Bobic bei der Ankündigung des Abschieds betont. Abraham entwickelte sich auch zum Liebling der Fans. Mit seiner Mannschaftsführung, seinem Einsatz und seiner Freundlichkeit.