Abramowitsch-Statement: Erlös aus Chelsea-Verkauf geht nur an wohltätige Zwecke

Noch-Besitzer Roman Abramowitsch ist Spekulationen entgegen getreten, wonach er vom Verkauf des englischen Premier-League-Klubs FC Chelsea profitieren würde. An der Absicht, den Erlös aus dem Verkauf für wohltätige Zwecke zu spenden, habe sich nichts geändert, ließ der russische Milliardär am Donnerstag durch einen Sprecher über den Verein mitteilen. "Seit der ersten Ankündigung hat das Team von Herrn Abramowitsch hochrangige Vertreter von UN-Gremien und großen globalen Wohltätigkeitsorganisationen identifiziert, die mit der Gründung einer Stiftung und der Aufstellung eines Plans für ihre Aktivitäten beauftragt wurden", hieß es in der Mitteilung. Abramowitsch selbst sei daran nicht beteiligt gewesen.

Anzeige