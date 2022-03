Nach Abramowitsch-Beben: Havertz und Chelsea schlagen Schlusslicht Norwich City knapp

Ein rabenschwarzer Donnerstag ist für den FC Chelsea versöhnlich geendet: Nach den Nachrichten über die Sanktionen gegen Eigentümer Roman Abramowitsch, die auch gravierende Auswirkungen auf den Klub haben, konnte die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel wenigstens noch einen knappen 3:1 (2:0)-Sieg gegen Premier League Schlusslicht Norwich City feiern. Trevoh Chalobah (4.) und Mason Mount (14.) hatten die "Blues" in Durchgang eins auf die Siegerstraße gebracht. Der Ex-Schalker Teemo Pukki brachte den Underdog vor der Schlussphase per Handelfmeter noch einmal in die Partie (69.), Nationalspieler Kai Haverzt machte aber alles klar (90.). Anzeige

Nachdem die britische Regierung den russischen Oligarchen Abramowitsch am Vormittag auf die Sanktionsliste genommen hatte, muss Chelsea vorerst heftige Einschränkungen hinnehmen, darf etwa vorerst keine Transfers oder Vertragsverlängerungen vornehmen. Am späten Nachmittag setzte zudem noch Trikotsponsor "Three", ein Mobilfunkunternehmen, die Partnerschaft bis auf Weiteres aus. In Norwich blieb das Logo allerdings noch auf der Brust. Und auch Trainer Tuchel bemühte sich um Ruhe und Sachlichkeit: "Ich weiß, dass es viel Unruhe gibt. Trotzdem erlauben wir uns, unser Bestes zu geben und uns auf den Fußball zu konzentrieren", sagte er vor Anpfiff bei Sky Sports.

Und gegen die am Tabellenende abgeschlagenen "Canaries" präsentierten sich die Londoner dann gleich auch wachsam: Nach vier Minuten köpfte Youngster Chalobah nach einer Ecke von Mount ein. Die Gäste blieben auch danach am Drücker, hatten etwa durch Nationalspieler Kai Havertz mehrere Chancen auf das zweite Tor. Dieses fiel dann nach knapp einer Viertelstunde durch einen feinen Distanzschuss von Mount. Die Tuchel-Truppe nahm danach etwas das Tempo raus, hatte aber immer noch die volle Kontrolle über das Spiel.

Havertz setzt den Schlusspunkt

Nach dem Wiederanpfiff änderte sich das schlagartig. Norwich kam bissiger aus der Pause, Chelsea wirkte plötzlich passiv. Einzig die großen Chancen blieben für den Gastgeber zunächst aus. Vor allem der Ex-Schalker Pukki änderte das nach etwas über einer Stunde aber auch: Der Finne scheiterte nach einer Flanke an Chelsea-Keeper Edouard Mendy (66.). Die Szene hatte jedoch noch ein Nachspiel, denn Chalobah hatte die vorangegangene Flanke mit der Hand gespielt. Nach Ansicht der Video-Bilder entschied Referee Martin Atkinson auf Elfmeter, den Pukki souverän verwandelte (69.). Der Tabellenletzte belohnte sich in der Schlussphase dann aber nicht mehr für die gute zweite Hälfte. Stattdessen machte Nationalspieler Havertz nach Vorarbeit von N'Golo Kanté alles klar (90.). Chelsea fuhr drei wichtige Punkte für die Champions League ein, wird sich in den kommenden Tagen aber wohl weiter mit den Turbulenzen neben dem Platz beschäftigen müssen.