Absage an Hannover 96: Sonny Kittel schließt sich Konkurrenten an

In einer trostlosen Saison der Ingolstädter, an deren Ende der Abstieg in die dritte Liga stand, war Mittelfeldakteur Sonny Kittel noch einer der auffälligsten Profis bei den Schanzern. Sechs Vorlagen und zehn Tore schoss der 26-Jährige - und machte so nicht nur Hannover 96 auf sich aufmerksam.

Weil er keinen Vertrag für die dritte Liga beim FC hat, darf er ablösefrei gehen. Bis zuletzt buhlten auch der Hamburger SV und der 1.FC Köln um ihn. Nun soll er laut dem Fernsehsender Sky kurz vor einem Vertragsabschluss mit dem Hamburger SV stehen.