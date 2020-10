"Keine Mannschaft zusammengekriegt": Can Mozaik kann in Egestorf nicht antreten

Eigentlich hat der 1. FC Germania Egestorf/Langreder II in der Bezirksliga 7 mit dem Heimspiel gegen den bislang noch sieglosen FC Can Mozaik in die Rückrunde starten wollen. Doch die Partie musste abgesagt werden.

„Wir sind am Samstagmorgen darüber informiert worden, dass Mozaik offenbar für diesen Tag nicht genug Spieler zusammenbekommt“, sagte Coach Arndt Westphal. Nach einem Kontrollanruf bei der Staffelleitung sei die offizielle Bestätigung gekommen. Damit wird die Begegnung mit 5:0 für die Egestorfer U23 gewertet.