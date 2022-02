Nächste Absage: Volkslauf um den Altwarmbüchener See fällt ins Wasser

Der Startschuss zur Laufpass-Serie 2022 muss weiter auf sich warten lassen. Nachdem im Januar bereits der Winterlauf durch den Georgengarten aus Corona-Gründen nicht stattfinden konnte und es lediglich eine virtuelle Variante gab, fällt am 6. März nun auch der Volkslauf um den Altwarmbüchener See ins Wasser. Die Veranstaltung müsse aus organisatorischen Gründen wie schon im Vorjahr abgesagt werden, teilte der SC Altwarmbüchen mit. Auch ein virtuelles Angebot könne nicht unterbreitet werden.

So richten sich die Augen vieler Läuferinnen und Läufer, die endlich wieder das Wettkampfgefühl erleben möchten, auf den 13. März. An diesem Tag lädt die SG Misburg zu ihrem Volkslauf ein. Online haben sich bereits an die 100 Teilnehmer angemeldet. Sie müssen sich auf ein auf Corona-Bedingungen ausgerichtetes Hygienekonzept einstellen.