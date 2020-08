Nach Absage: FIFA denkt laut Rummenigge "seriös" über Vergabe des Ballon d´Or nach - Chance für Lewandowski? 

Darf sich Robert Lewandowski in diesem Jahr doch noch über die Auszeichnung als Fußballer des Jahres freuen? Laut Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge besteht Hoffnung, dass die FIFA doch noch dafür sorgen könnte, dass der Ballon d´Or vergeben werden könnte. Eigentlich hatte Ausrichter France Football schon vor Wochen bekanntgegeben, dass die Trophäe wegen der Folgen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht vergeben wird . Dies hatte bei Rummenigge für Unverständnis gesorgt, da Lewandowski aufgrund seiner starken Saison bei den Bayern gute Chancen auf seine erste Auszeichnung zugeschrieben werden.

Er hatte zudem angekündigt, mit FIFA-Präsident Gianni Infantino darüber zu sprechen, ob der Preis nicht doch vergeben werde könnte. Dies ist nun offenbar passiert: "Ich habe mit Gianni Infantino (FIFA-Präsident, Anm.d.Red.) telefoniert", erklärte Rummenigge am Dienstag im Rahmen einer Begehung der FC-Bayern-Welt, die gerade in München gebaut wird. "Bei der FIFA denkt man jetzt seriös darüber nach, den Goldenen Ball doch zu vergeben", stellte er zudem klar. Laut Rummenigge ist Lewandowski einer der Topfavoriten auf eine mögliche Auszeichnung. Er sei "in der Form seines Lebens. Besser geht es nicht".