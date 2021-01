"Lage macht es unmöglich": Hannover-Marathon fällt auch in diesem Jahr aus

Auch in diesem Jahr wird das größte Laufspektakel Niedersachsens nicht stattfinden - der Hannover-Marathon fällt 2021 wie schon 2020 der Corona-Pandemie zum Opfer. „Wir haben in den letzten Wochen und Monaten etliche Szenarien und Möglichkeiten durchgeplant, einen verantwortungsvollen und emotionalen Marathon in angepasster Form zu realisieren“, sagt Veranstalterin Stefanie Eichel: „Aber die aktuelle Entwicklung der Infektionslage macht dies natürlich absolut unmöglich.“

Geplant war das Mega-Event für den 17. und 18. April, es wäre ein besonderer Hannover-Marathon gewesen, fand der erste doch 1991 statt. Statt den 30. Geburtstag sportlich und groß zu feiern, heißt es jetzt: geduldig bleiben. Geplant wird die nächste Auflage nun für den 3. April 2022.