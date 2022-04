Nach Derby-Absage: Volleyball-Liga verbietet GSVE Delitzsch die Weitergabe von Infos

Delitzsch. Gut zwei Jahre lang bleib der GSVE Delitzsch von den akuten Corona-Folgen verschont, doch nun hat Covid-19 auch an der Lober zugeschlagen – und das ausgerechnet vorm Derby aller Derbys. Die für vergangenen Sonnabend angesetzte Partie bei den L.E. Volleys musste am Freitagmittag kurzfristig abgesagt werden, nachdem eine nicht näher genannte Zahl an Gymnasialen positiv getestet worden war. „Wir sollen von der Volleyballliga aus nicht sagen, wie viele Spieler positiv waren, um keinen Präzedenzfall für künftige Spielverlegungen zu schaffen“, erklärt Benedikt Bauer. Anzeige

Ein Blick über den Tellerrand

Laut des GSVE-Coachs seien aber alle erkrankten Spieler einigermaßen wohlauf und zeigten nur geringe Symptome. Die Hoffnung ist damit relativ groß, dass sich die Mehrzahl am kommenden Freitag wieder frei testen und damit auch beim Heimspiel gegen den TSV Mimmenhausen am Sonntag (16 Uhr, Beckerschachtel) wieder mitwirken kann. Aktuell steht das Match – übrigens die letzte gymnasiale Heimpartie in dieser Saison – nicht auf der Kippe, aber das kann sich in Corona-Zeiten ja auch schnell wieder ändern.