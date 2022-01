Absage offiziell: Pokalspiel zwischen dem FC Arsenal und dem FC Liverpool nach Corona-Ausbruch verlegt

Der FC Liverpool muss nicht wie geplant am Donnerstabend im Halbfinal-Hinspiel des englischen Ligapokals beim FC Arsenal antreten. Grund dafür sind erneute Corona-Verdachtsfälle, wie die Reds mitteilten. Bereits am Dienstag wurde das Training der ersten Mannschaft abgesagt, nachdem positive Tests bei Spielern und Mitarbeitern festgestellt worden waren. Am Mittwoch folgten weitere Corona-Fälle innerhalb des Teams - unter anderem Co-Trainer Pepijn Lijnders war positiv getestet worden. Für die erste Mannschaft der Reds ist aktuell sogar das Trainingscenter geschlossen.

