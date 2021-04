Die Skepsis steigt weiter: Wie eine einzige Absage Olympia weiter in Zweifel zieht

Die Meldung vom vergangenen Dienstag liest sich zunächst so nüchtern wie eine Gebrauchsanweisung. Schon Ende März seien „alle relevanten Personen“ der Sportwelt in einer Videokonferenz zusammengetroffen. Es sei um Sportthemen gegangen, erklärt Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KCNA der Korrektheit halber. Nachdem die Würdenträger namentlich erwähnt sind, kommt ganz zum Schluss die eigentlich wichtige Notiz: „Im Treffen diskutierte das Olympische Komitee der Demokratischen Volksrepublik Korea die Vorschläge seiner Mitglieder und entschied, an den 32. Olympischen Spielen nicht teilzunehmen.“

