Absage! Schalke-Torhüter Alexander Nübel wohl nicht zu RB Leipzig

Leipzig/Gelsenkirchen. Alexander Nübel wechselt wohl nicht zu RB Leipzig. Das zumindest will die Bild herausgefunden haben. Demnach hat der 22-jährige Keeper von Schalke 04 die Roten Bullen darüber informiert haben, dass für ihn ein Wechsel an die Pleiße nicht in Frage kommt. RB hatte sich bereits im Sommer um den U21-Nationaltorwart, dessen Vertrag bei den Königsblauen noch bis 2020 läuft, bemüht. Die Bild schreibt von einem Ablöse-Angebot in Höhe von 13 Millionen Euro.

Nübel selbst schweigt aktuell zu seiner Zukunft und will sich wohl auch bis Januar nicht äußern. Dann könnten andere Vereine offiziell mit ihm verhandeln. Doch auch Schalke hat den Kampf um eines seiner größten Talente längst nicht aufgegeben, will unbedingt verlängern und bietet dem Torwart in diesem Zusammenhang offenbar eine kräftige Gehaltserhöhung.

Gulacsi verlängert

In Leipzig hätte Nübel, der wohl von mehreren Top-Clubs in der Bundesliga umworben wird, die Nachfolge von Peter Gulacsi antreten können, bei dem immer wieder über einen Wechsel in die Premier League spekuliert wird. Doch auch diesem Gerücht wurde kürzlich zunächst ein Riegel vorgeschoben. Der ungarische Nationalkeeper verlängerte seinen Vertrag bei RB um ein Jahr bis 2023 und hat zudem die Option auf weitere zwölf Monate.

Am Samstag kommt es zum Duell der beiden Keeper. Schalke 04 ist ab 15.30 Uhr in der Red-Bull-Arena zu Gast.

