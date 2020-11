Absage der Eishockey-WM 2021 wegen Corona-Krise? DEB-Boss Reindl: "Habe große Sorge"

DEB-Präsident Franz Reindl hält eine Absage der Eishockey-Weltmeisterschaft auch im kommenden Jahr für nicht unwahrscheinlich. Demnach werde schon bei der nächsten Versammlung des Exekutivkomitees des Weltverbandes IIHF am 18. November beraten, ob die WM angesichts der Corona-Krise wie geplant im Mai 2021 in Lettland und Belarus stattfinden kann. "Ich hoffe es sehr, habe aber große Sorge vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung", sagte der Präsident des Deutschen Eishockey-Bundes im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Bereits in diesem Jahr war die in der Schweiz geplante WM aufgrund der Coronavirus-Pandemie abgesagt worden.