Absage wegen Corona: "Turnen21" in Leipzig findet nicht statt

Leipzig. Bis zuletzt wurde gehofft, doch nun musste eine Entscheidung getroffen werden. Die Sportveranstaltung „Turnen21“, die vom 13. bis 16. Mai in Leipzig geplant war, ist abgesagt. Grund dafür seien die aktuelle Corona-Situation und die sächsische Corona-Schutzverordnung, die eine Durchführung des Event unmöglich machen würden, teilten der Deutsche Turner Bund (DTB) und die Stadt Leipzig mit. Zuletzt sei noch versucht worden, „Turnen21“ als Modell-Projekt anzumelden, was aber vor allem daran scheiterte, in der kurzen Zeit eine wissenschaftliche Betreuung für das Projekt zu finden.

Anzeige