Nächste Absage für Werder: Gladbach-Manager Max Eberl blockt Wechsel von Jordan Beyer nach Bremen

Die nächste Transfer-Absage für Werder Bremen. Der Zweitligist ist nach den Abgängen von Maximilian Eggestein, Josh Sargent, Milot Rashica und Co. händeringend auf der Suche nach neuen Spielern. Nachdem die Wechsel von Linton Maina, Marvin Ducksch (beide Hannover 96) und Philipp Hofmann (Karlsruher SC) nicht zu Stande kamen, mussten Werder und Geschäftsführer Frank Baumann den nächsten Rückschlag hinnehmen. Gladbachs Jordan Beyer sollte für ein Jahr per Leihe an die Weser geholt werden. Diesem Wechsel schob Fohlen-Sportdirektor Max Eberl jetzt aber einen Riegel vor. Anzeige

"Wir hätten das auch gemacht, um Jordan Spielpraxis zu ermöglichen", sagte der 47-Jährige gegenüber der Bild. "Nach der schweren Verletzung von Stefan Lainer ist Jordan zu wichtig für uns selbst und die Leihe ist kein Thema mehr - das haben wir Bremen und Jordan auch schon mitgeteilt", so der Sportdirektor weiter. Lainer zog sich am vergangenen Spieltag in der Partie gegen Bayer Leverkusen einen Knöchelbruch zu und wird der Borussia auf "unbestimmte Zeit" fehlen.