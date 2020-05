Absage zwingt zum kreativen Versuch: Leipziger Firmenlauf wird zum "Selbstläufer"

Leipzig. Wo ein Wille ist, gibt es in diesen Zeiten häufig eine Ersatzlösung. Der Leipziger „schnellestelle.de Firmenlauf 2020“ wird nicht in gewohnter Art stattfinden. Bereits Mitte März war der geplante Termin vom 17. Juni vorsorglich auf den 14. Juli verschoben worden. Auch dieser ist wegen der Absage aller Großveranstaltungen nicht zu halten. Die Veranstaltung in ihrer bisherigen Form muss ausfallen. Damit die motivierten Firmensportler aber nicht auf der Strecke bleiben, wird der gesamte Juli zum kreativen Selbstläufer.

"Wir laufen weiter"

So sehen Sieger aus. 20. 000 Starter am Cottaweg konnten zuletzt nicht irren. Es waren das Wir-Gefühl und die Freude an der Körperertüchtigung, die den Firmenlauf zum Magnet machten. Kebelmann: „Das kann uns keiner mehr nehmen. Auch wenn das Erlebnis ein anderes sein wird: Wir laufen weiter.“ Unter dem Motto: Jeder für sich und doch gemeinsam, wurde ein alternatives Eventkonzept erarbeitet. Mit echten Startunterlagen und dem einzigartigen Kaffeepott wird es auch was zum Anfassen geben. So funktioniert’s: Nachdem die Startunterlagen im Juli eingetroffen sind, hat jeder Teilnehmer vier Wochen Zeit, seine 5 Kilometer zu absolvieren. Kosten pro Mitarbeiter 17 Euro. Über eine Teilrückerstattung für den eigentlich geplanten Lauf sind die Organisatoren mit den Firmen individuell in Kontakt.