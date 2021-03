Abschied eines Europameisters: Niclas Pieczkowski verlässt den SC DHfK im Sommer

Leipzig. Niclas Pieczkowski gehört zu den am höchsten dekorierten und gleichzeitig am meisten diskutierten Spielern der Grün-Weißen. Der Handball-Europameister aus dem Jahr 2016 hat in den vergangenen fünf Jahren mit dem SC DHfK Leipzig viel erlebt. Mit seiner Wurfkraft, seiner Präzision und seinem Überblick hat der 31-Jährige viele Fans von sich überzeugt und war dennoch nicht immer ein Zuschauerliebling, denn zwei lange Verletzungspausen hatten den ehemaligen Nationalspieler zuletzt von der Bildfläche verschwinden lassen. Nach einer erneuten Vertragsverlängerung im vergangenen Jahr bis zum Sommer 2021 steht nun fest, dass Pieczkowski den SC DHfK Leipzig verlassen wird. Anzeige

„Mit meinem Wechsel vom SC DHfK Leipzig beginnt für mich ein neues Kapitel in meiner Handballkarriere“, so der Rückraumspieler am Dienstagabend. „Die fünf Jahre hier waren wirklich sehr intensiv und ereignisreich. Letztlich hat aber das gegenseitige Vertrauen für eine weitere Zusammenarbeit gefehlt, sodass der Wechsel für mich auch aus sportlicher Sicht die richtige Entscheidung ist.“ Nun wolle er die „spezielle Saison“ mit der Mannschaft möglichst erfolgreich beenden und die verbleibende Zeit genießen.

Cheftrainer André Haber blickt auf gemeinsame Erfolge zurück und findet viel Lob für seinen Rückraumspieler: „Ich finde, Niclas hat einen ganz intensiven Teil unserer DHfK-Geschichte mitgeschrieben und maßgeblich dazu beigetragen, dass wir uns in der Bundesliga etabliert haben. Ein großes Highlight, was wir zusammen erlebt haben, war das Final Four 2017 in Hamburg. Ich bin froh, dass wir zusammengearbeitet haben und wünsche Niclas für seine sportliche Zukunft alles Gute.“

Ein gebrauchtes Jahr

Der gebürtige Hagener kam über den TUSEM Essen und den TUS N-Lübecke nach Leipzig und prägte seit der Saison 2016/17 das Rückraumspiel der Sachsen. Als Rechtshänder war Pieczkowski sowohl im Zentrum als auch im linken Rückraum aktiv und versenkte gleich in seiner ersten Spielzeit bei den Grün-Weißen über 100 Bälle im gegnerischen Tor – und hat seither keineswegs damit aufgehört. Fast 300 Tore hat der 1,95 Meter große Blondschopf inzwischen für die Leipziger erzielt. Lediglich in der abgebrochenen Saison des vergangenen Jahres ging der DHfK-Profi fast leer aus.



Durch eine Schulterverletzung hatte Pieczkowski neun lange Monate gefehlt und sein Comeback erst kurz vor dem Saisonabbruch geben können. Wenige Monate später verpasste der 31-Jährige den nächsten Saisonstart aufgrund einer Sprunggelenksverletzung inklusive Bänderrisses. Ein gebrauchtes Jahr für den Handball-Profi.

Neuen Impuls für die Mannschaft

Neben zahlreichen Fans wird auch DHfK-Manager Karsten Günther den 31-Jährigen vermissen. „Wir haben uns sehr intensive Gedanken zur Kaderplanung gemacht und sind nach reiflicher Überlegung zu dem Entschluss gekommen, den Vertrag von Niclas nicht zu verlängern. Dieser Schritt fällt aufgrund seiner tadellosen Persönlichkeit sehr schwer, doch wir haben jetzt die Chance, auf der Spielmacher-Position einen neuen Impuls für die Mannschaft zu setzen und wollen diese auch nutzen“, so der Geschäftsführer.