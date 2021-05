Weltmeister Klose macht Schluss bei den Bayern: "Werde nächste Saison nicht mehr hier sein"

Miroslav Klose, Weltmeister von 2014 und Co-Trainer beim FC Bayern , hört nach der Saison auf. Der 42-Jährige wird seinen zum Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Das erklärte Klose dem Kicker. " Was mit mir passiert und wo ich in der nächsten Saison sein werde, entscheide noch immer ich ganz alleine", führte der ehemalige Stürmer, der seit kurzem die Fußballehrer-Lizenz besitzt, im Interview aus. "Ich habe einen ganz klaren Plan. Und ich glaube, das weiß Olli Kahn ganz genau. Und er weiß auch, dass ich nächste Saison nicht mehr hier sein werde."

"Derzeit befinde ich mich mit dem FC Bayern noch in Hotel-Quarantäne und kann die finalen Gespräche über meine Zukunft noch nicht führen", erklärte Miroslav Klose weiter. "Aber es gibt mehrere spannende Optionen, und ich bin mir sicher, dass zeitnah eine Entscheidung darüber fallen wird, was ich in der kommenden Saison machen werde", deutete der 42-Jährige ein mögliches neues Engagement an. "Und wie gesagt: Ich entscheide, sonst niemand!"