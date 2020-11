Abschied nach dreieinhalb Jahren: Michael Jarzombek verlässt den Koldinger SV

Nach dreieinhalb bewegten Jahren ist Schluss: Der Koldinger SV und Michael Jarzombek gehen ab dem Sommer getrennte Wege. Das bestätigten beide Seiten am Montag. „Ich bin selbst an den Verein herangetreten, mit dem Wunsch nach dieser langen, intensiven Zeit etwas Neues zu machen“, sagte Jarzombek. Der KSV hätte den 34-Jährigen gerne gehalten – am Ende lagen Anspruch und Möglichkeiten allerdings zu weit auseinander. „Michael hegt große Ambitionen, die ehrlicherweise nicht mehr zu unserem kleinen Verein gepasst haben“, erklärte Spartenleiter Ulf Schneemann. Anzeige

Dass er mittelfristig in die Landesliga will, daraus hatte Jarzombek seit seinem Amtsantritt 2017 nie einen Hehl gemacht. Dazu seien aber andere Rahmenbedingungen nötig, wie Schneemann und Jarzombek unisono betonten. „Wir legen ihm deshalb keine Steine in den Weg. Wenn er diese Ambitionen hat, soll er es probieren“, sagte der Spartenleiter, dem eine saubere Trennung wichtig ist. „Wir gehen nicht im Bösen auseinander. Es waren schöne und erfolgreiche Jahre, die wir zusammen hatten.“

Titeltrainer der Sportbuzzer Masters 2019 In allen drei Spielzeiten in der Jarzombek-Ära spielte Koldingen oben mit, auch in der laufenden Saison ist die Aufstiegsrunde noch in Aussicht. Dazu kamen 2019 der Gewinn des SPORTBUZZER Masters sowie der Einzug ins Bezirkspokal-Finale – beachtliche Leistungen für den Bezirksligisten. „Die Erfolge geben ihm recht“, sagte Schneemann. Zudem sei Jarzombek immer „offen und transparent“ gewesen, was seine Zukunftsplanungen angeht.

Der Übungsleiter betonte selbst, dass es ihm nicht leichtfalle, der Mannschaft und dem Verein den Rücken zu kehren. „Da wird in den kommenden Monaten bestimmt eine Portion Traurigkeit aufkommen. Ich habe mich hier sehr wohlgefühlt, der Verein ist familiär und lebt von seinen Emotionen.“ Nicht zuletzt deshalb ist es ihm wichtig, in Koldingen ein bestelltes Feld zu hinterlassen. „Ich habe den Umbruch erfolgreich vollzogen und will mich sportlich möglichst erfolgreich verabschieden.“



Sorgt Jarzombek für das Fußballmärchen? Vielleicht sogar mit dem Aufstieg? „Im Moment weiß man ja sowieso nicht, wie es weitergeht. Aber wenn es eine Aufstiegsrunde gibt, ist die das Ziel“, meinte Jarzombek, der der Mannschaft seine Entscheidung über die WhatsApp-Gruppe mitgeteilt hat. „Dass es aufgrund der aktuellen Situation nicht möglich war, das persönlich zu machen, schmerzt schon“, sagte er. Warten wollte er allerdings nicht mehr, der Entschluss sei in den letzten Wochen und Monaten gereift. „Ich habe das Gefühl, dass ich eine neue Aufgabe brauche“, sagte Jarzombek, der vor Energie nur so sprüht.