Abschied von PSG? Nationalspieler Julian Draxler spricht von "Heimweh"

Julian Draxler muss sich immer intensiver mit seiner sportlichen Zukunft beschäftigen. In etwa dreieinhalb Monaten läuft der Vertrag des deutschen Nationalspielers bei Paris Saint-Germain aus. Mal galt der FC Arsenal als Interessent, mal führte ein Spur in die Bundesliga zu Bayer Leverkusen. Nach dem Trainerwechsel und einigen Startelf-Einsätzen ist aber wohl auch ein Verbleib in der französischen Hauptstadt eine Option.

"Im Moment laufen viele Gespräche nebenbei und wir werden sehen, was passiert. Im Moment konzentriere ich mich natürlich voll und ganz auf Paris St. Germain und dann werden wir sehen, was in der Zukunft passiert", sagte Draxler nach dem 1:1 im Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Barcelona. Eine Rückkehr in die Bundesliga könne sich der 27-Jährige aber durchaus vorstellen. "Ein bisschen Heimweh ist da, entschieden habe ich mich aber noch nicht", erklärte der offensive Außenbahnspieler.