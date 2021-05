Abschiede und Kantersieg: FC Bayern feiert emotionale Meister-Party

Die Spieler und Verantwortlichen des FC Bayern München haben nach einem deutlichen 5:2-Heimsieg gegen den FC Augsburg vor 250 Fans in der Allianz Arena die Meisterschale in Empfang genommen. DFL-Geschäftsführer Christian Seifert übergab die Trophäe an Bayern-Kapitän Manuel Neuer, der beim Jubel den zuvor verabschiedeten Jerome Boateng, David Alaba und Javi Martinez den Vortritt ließ. Für den FCB, der bereits seit zwei Wochen als alter und neuer Titelträger feststand, ist es die 31. Meisterschaft der Vereinsgeschichte.

